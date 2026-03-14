Noi Moderati entra nel Consiglio comunale di Napoli con Domenico Brescia “Costruire un’alternativa credibile al centrosinistra”

Il partito di centrodestra Noi Moderati entra ufficialmente nel Consiglio comunale di Napoli grazie all’adesione del consigliere Domenico Brescia. L’annuncio nel corso di una conferenza stampa al Palazzo Alabardieri alla presenza dei vertici nazionali del partito, tra cui il presidente Maurizio Lupi e la segretaria Mara Carfagna.

L’ingresso di Brescia segna un passaggio politico rilevante per il movimento centrista all’interno della coalizione di centrodestra. Il consigliere era stato eletto inizialmente con Forza Italia, per poi proseguire il suo percorso politico con Italia Viva e successivamente con la Lega.



Brescia: troppa distanza tra cittadini e istituzioni

“Oggi diciamo alla città di Napoli che Noi Moderati entrerà dalla porta principale di Palazzo San Giacomo e sarà presente in Consiglio comunale”, ha dichiarato Brescia. Il consigliere ha sottolineato anche la difficoltà crescente nel fare politica, evidenziando la distanza che negli ultimi anni si è creata tra cittadini e istituzioni. “Si è generato un gap tra le istituzioni e la popolazione. Molti non si riconoscono più nella politica, anche a causa di una politica troppo politicante e dopo l’avvento dei Movimento 5 Stelle. È un distacco che dobbiamo colmare”.

Lupi: momento strategico

Per Noi Moderati l’ingresso in Consiglio comunale rappresenta un passaggio strategico, come ha spiegato Maurizio Lupi. “Cresciamo sul territorio, in Campania e in tutta Italia. Essere presenti come gruppo nella terza città d’Italia è per noi un passo fondamentale”. Lupi ha inoltre richiamato l’attenzione sulle prossime sfide politiche locali, in particolare sulle elezioni comunali previste nel 2027, dove il centrodestra a Napoli ha storicamente incontrato difficoltà.

“Rivolgiamo un appello a tutta la coalizione: non aspettiamo l’ultimo momento. Mettiamo in campo fin da ora una proposta seria e credibile alternativa al governo di centrosinistra guidato dal sindaco Gaetano Manfredi e individuiamo un candidato capace di interpretarla”, ha affermato il leader del partito.

Carfagna: "Così rafforziamo la squadra"

Sulla stessa linea la segretaria Mara Carfagna, che ha definito l’adesione di Brescia “una novità molto importante”. “Con lui rafforziamo la nostra squadra a Napoli e in Campania e affrontiamo con maggiore entusiasmo i prossimi appuntamenti politici: dal referendum sulla giustizia alle amministrative in provincia di Napoli, fino alle future comunali e alle elezioni politiche”. Carfagna ha sottolineato come l’ingresso del consigliere rappresenti anche un segnale politico significativo: “Dimostra che Noi Moderati è un polo di attrazione per chi considera la politica uno strumento per servire le istituzioni e i cittadini, non per servirsi di esse”. Secondo la segretaria, il partito può svolgere un ruolo decisivo nel Mezzogiorno. “In Campania possiamo essere un valore aggiunto per la coalizione e contribuire a interpretare al meglio la questione meridionale, che resta ancora una sfida aperta”.

Alla conferenza stampa erano presenti anche i coordinatori territoriali del partito, tra cui il coordinatore regionale Gigi Casciello, il coordinatore provinciale Riccardo Guarino e Leonardo Lasala. L’ingresso di Noi Moderati nel Consiglio comunale di Napoli rappresenta quindi un tassello nella strategia di radicamento territoriale del partito e un primo passo verso la costruzione di un’alternativa politica al governo cittadino in vista delle prossime sfide elettorali.