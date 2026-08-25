Campi Flegrei, Borrelli: "Non solo Amatrice, Meloni venga a Pozzuoli" "Doverosa la visita in Centro Italia, ma non più rinviabile suo intervento qui"

Una richiesta formale per un intervento diretto del Governo e una visita sul campo per toccare con mano l'emergenza bradisismo. È quanto chiede il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, sollecitando la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a recarsi di persona a Pozzuoli e nell'area flegrea per incontrare la popolazione e le istituzioni locali.

La presa di posizione del parlamentare arriva all'indomani delle commemorazioni per il decennale del sisma del Centro Italia, svoltesi ad Amatrice.

"Un atto doveroso ad Amatrice, ora serve attenzione per i Flegrei"

Nel suo intervento, Borrelli parte dal riconoscimento della presenza delle istituzioni nei luoghi colpiti da precedenti calamità naturali, chiedendo però pari attenzione per la crisi che sta interessando la provincia di Napoli:

"È un atto assolutamente doveroso che la Presidente del Consiglio si sia recata ad Amatrice a dieci anni dal tragico terremoto che ha sconvolto il Centro Italia. Così come tutti ricordiamo la sua presenza, con indosso gli stivali, nel fango delle zone colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna, un segnale di vicinanza doveroso verso quelle comunità. Tuttavia, riteniamo non sia più rinviabile un suo intervento diretto anche nei Campi Flegrei. La Premier venga a Pozzuoli e sul nostro territorio per rendersi conto di persona della reale gravità della situazione".

Quasi quattromila sfollati nell'incertezza

Il deputato di AVS accende i riflettori sulle criticità sociali ed economiche che stanno vivendo i residenti della zona rossa flegrea, costretti a stare lontano dalle proprie abitazioni in attesa delle verifiche e degli interventi di messa in sicurezza:

"A Pozzuoli e nei comuni limitrofi ci sono quasi quattromila sfollati che vivono nell'incertezza, lontani dalle proprie abitazioni e con un futuro del tutto nebuloso. Questa popolazione ha bisogno di risposte chiare, di certezze sui tempi e sulle modalità per il rientro in sicurezza nelle proprie case".

"No a passerelle, servono soluzioni e finanziamenti adeguati"

In conclusione, Borrelli ribadisce la necessità di un confronto istituzionale concreto, svincolato da logiche di propaganda politica, focalizzato esclusivamente sul reperimento delle risorse necessarie per sostenere il territorio e i cittadini:

"Non chiediamo affatto una passerella elettorale o mediatica, di cui il territorio non ha alcun bisogno. Serve che la Premier guardi in faccia la realtà, ascolti le istanze dei cittadini e degli enti locali, e comprenda a fondo i problemi per poter proporre e finanziare soluzioni davvero adeguate e immediate. Pozzuoli e i Campi Flegrei non possono essere dimenticati dalle istituzioni centrali".