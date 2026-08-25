SSC Napoli, primo allenamento per Badiashile: il report del club Allenamento per gli azzurri in vista di Napoli-Como: lavoro atletico ed esercitazioni sul possesso

Il Napoli ha ripreso oggi ad allenarsi in vista della gara interna contro il Como, valevole per la seconda giornata di campionato. La squadra di mister Allegri, dopo la vittoria contro il Genoa per 0-2, aveva avuto concessi 2 giorni di riposo. Oggi quindi si è ripartiti dalla seduta mattutina all'SSC Napoli Training Center, svolgendo inizialmente riscaldamento e lavoro atletico.

Prima seduta di allenamento a Castel Volturno per Benoit Badiashile, calciatore arrivato in prestito dal Chelsea, che darà supporto al reparto difensivo. CLICCA QUI PER LEGGERE LE SUE PRIME PAROLE IN AZZURRO.

Verso Napoli-Como: il report dell'allenamento

Di seguito il report dell'allenamento pubblicato dal Napoli:

SSC Napoli Training Center- Dopo la vittoria esterna di Genova, gli azzurri si sono allenati in vista della prossima gara di campionato, domenica alle 18:30 contro il Como al Maradona. Nella seduta mattutina il gruppo ha svolto riscaldamento e lavoro atletico. A seguire esercitazioni finalizzate al possesso e partitina. Badiashile ha svolto lavoro personalizzato e parte della sessione con la squadra.