Verso Napoli-Como, Allegri prova i Fab4: spunta una nuova ipotesi tattica De Bruyne sulla trequarti e tre centrocampisti sulla mediana

Dopo la vittoria contro il Genoa per 0-2, il Napoli si prepara alla prima partita in casa di questa nuova stagione di Serie A. Allo Stadio Diego Armando Maradona è atteso il Como di Cesc Fabregas, che ha pareggiato alla prima contro l'Udinese di Runjaic. Per la prossima sfida, Massimiliano Allegri starebbe facendo delle prove tattiche per inserire tutti i centrocampisti in campo.

A riportarlo è l'edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul possibile ritorno in campo dei Fab4: McTominay, Anguissa, Lobotka e De Bruyne. Una soluzione adoperata a più riprese da mister Antonio Conte all'inizio della stagione passata che potrebbe essere ripresa dall'attuale tecnico azzurro.

Fab4 contro il Como? Le ultime prove di Allegri

Massimiliano Allegri è al lavoro a Castel Volturno per dare equilibrio alla squadra del Napoli in tutte le possibilità tattiche che offrono le caratteristiche dei calciatori. Il tecnico potrebbe vedere nell'inserimento dei quattro centrocampisti una soluzione importante a gara in corso o dal primo minuto.

Il modo per far convivere questi giocatori per Allegri potrebbe vedere Kevin De Bruyne schierato sulla trequarti alle spalle di Hojlund.