La polizia arriva in un'area di servizio: 17enne scappa e si schianta E' ora in pericolo di vita all'ospedale Cardarelli

I poliziotti del commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio in via Scarfoglio, nei pressi di un distributore di carburanti, hanno controllato tre uomini a bordo di due scooter.

Alla vista dei poliziotti, uno dei conducenti di 17 anni si è dato improvvisamente alla fuga. Tuttavia, gli agenti sono riusciti ad interrompere la corsa del fuggitivo in via Antignana, nei pressi di un ristorante. In quei frangenti, mentre i poliziotti scendevano dall’autovettura di servizio per procedere al controllo, il 17enne è riuscito ad allontanarsi nuovamente a bordo del proprio scooter, facendo perdere le sue tracce.

Poco dopo, nell’ambito delle ricerche effettuate dalla polizia nella zona, gli operatori hanno rintracciato il fuggitivo riverso a terra e ferito, accanto allo scooter.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il predetto era andato ad impattare contro un palo dell’illuminazione pubblica, terminando successivamente la propria corsa contro il muro di cinta della concessionaria; inoltre, lo stesso era privo del casco protettivo.

Sul posto è intervenuto personale del 118, che ha trasportato la persona ferita, all'opedale Cardarelli, in codice rosso, in pericolo di vita e con prognosi riservata.