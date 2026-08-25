Futuro Mazzocchi, avanza l'idea cessione: le ultime sul calciatore del Napoli Quale futuro per Pasquale Mazzocchi? Avanza l'ipotesi cessione per il calciatore napoletano

Ultimi giorni di mercato per il Napoli per definire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per il 2026/27. Mentre sul fronte offensivo il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro su Gabriel Jesus, il reparto arretrato ha visto l'arrivo di Costantino Favasuli e Benoit Badiashile. Due acquisti che inevitabilmente generano riflessioni anche sul fronte delle cessioni.

In particolar modo, il futuro di Pasquale Mazzocchi al Napoli sembra essere in bilico. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che evidenzia il dispiacere del calciatore azzurro nell'eventualità di dover lasciare il club.

Mazzocchi lontano da Napoli? Le ultime sul calciatore

Gli scenari per Pasquale Mazzocchi sembrano essere cambiati in poco tempo. Il futuro del difensore, infatti, sembrerebbe essere passato dalla possibile permanenza definitiva alla cessione con l'arrivo in rosa dei due ultimi acquisti.

Secondo quanto riportato proprio dal quotidiano, sulle tracce di Mazzocchi, in questa fase, ci sono già un bel po’ di club: Cagliari, Sassuolo, Lecce, Frosinone, Verona.