Ranucci, presidio Cgil e Articolo 21 davanti sede Rai di Napoli L'appuntamento è per sabato 5 settembre alle 12 in viale Marconi

Cgil e Slc Cgil Napoli e Campania aderiscono al presidio promosso da Articolo 21 per chiedere alla Rai di rivedere la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione della trasmissione Report. L'appuntamento è per sabato 5 settembre alle 12 in viale Marconi a Napoli, nei pressi della sede regionale della Rai.

"L'allontanamento di Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report, nel pieno di un'indagine ancora in corso in cui il giornalista è vittima di un atto inquietante, - scrivono in una nota Cgil e Slc Cgil - rappresenta un salto di qualità nell'insofferenza di certo potere politico all'indipendenza del giornalismo. Un fatto che aumenta l'urgenza del pieno recepimento dell'European Media Freedom Act.

La Rai - sostengono le segreterie di Cgil e Slc - è un bene comune che custodisce, o dovrebbe custodire, il pluralismo informativo e culturale e la loro piena accessibilità. Sabato prossimo saremo quindi in presidio insieme ad Articolo 21 per difendere la pluralità e l'indipendenza del servizio pubblico dalle continue ingerenze della politica e di questo Governo che sta trasformando sempre più la Rai da azienda pubblica in cassa di risonanza della propaganda di destra".