Anguissa lascia la Nazionale, l'annuncio a sorpresa: «Grazie, mio Camerun»

Anguissa saluta il Camerun a 30 anni: la lunga lettera commossa pubblicata dal calciatore del Napoli

anguissa lascia la nazionale l annuncio a sorpresa grazie mio camerun

Frank Zambo Anguissa ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale del Camerun tramite una lunga lettera pubblicata sui social. «Una volta leone indomabile, sempre leone indomabile. Grazie, mio Camerun»

Napoli.  

«Lascio la nazionale con grande emozione e orgoglio», è questo l'annuncio di Frank Zambo Anguissa sui propri canali social. Il centrocampista camerunense ha deciso di lasciare la Nazionale a 30 anni (a novembre 31). Il calciatore del Napoli ha pubblicato una lunga lettera emozionante con cui ha annunciato la sua decisione. 

«Giocare nella nazionale del Camerun è il sogno di ogni bambino camerunese. Sono molto felice e soprattutto molto grato di essere riuscito a realizzarlo», così inizia il comunicato pubblicato da Anguissa. 

Anguissa lascia il Camerun: l'emozionante lettera

Di seguito la lettera pubblicata dal calciatore sui suoi canali social:

Giocare nella nazionale del Camerun è il sogno di ogni bambino camerunese. Sono molto felice e soprattutto molto grato di essere riuscito a realizzarlo. Dopo molti anni al servizio della nazionale camerunese, ho preso la decisione di porre fine alla mia carriera internazionale. Indossare la maglia dei Leoni Indomabili è stato un immenso onore e una fonte di immenso orgoglio. Mi rendo conto di quanto sia stato fortunato a rappresentare il mio Paese, a vivere momenti indimenticabili e a condividere questa avventura con tanti compagni di squadra, fratelli e membri dello staff. Desidero ringraziare sinceramente la Federazione, gli allenatori, i miei compagni di squadra e tutte le persone che mi hanno accompagnato e sostenuto nel corso degli anni. E soprattutto, grazie al popolo camerunese. Grazie per la vostra passione, il vostro amore e il vostro sostegno, nelle vittorie come nei momenti più difficili. È per voi che abbiamo sempre dato il massimo. Lascio la nazionale con grande emozione e orgoglio. Una volta leone indomabile, sempre leone indomabile. Grazie, mio Camerun

Ultime Notizie