Anguissa lascia la Nazionale, l'annuncio a sorpresa: «Grazie, mio Camerun» Anguissa saluta il Camerun a 30 anni: la lunga lettera commossa pubblicata dal calciatore del Napoli

«Lascio la nazionale con grande emozione e orgoglio», è questo l'annuncio di Frank Zambo Anguissa sui propri canali social. Il centrocampista camerunense ha deciso di lasciare la Nazionale a 30 anni (a novembre 31). Il calciatore del Napoli ha pubblicato una lunga lettera emozionante con cui ha annunciato la sua decisione.

«Giocare nella nazionale del Camerun è il sogno di ogni bambino camerunese. Sono molto felice e soprattutto molto grato di essere riuscito a realizzarlo», così inizia il comunicato pubblicato da Anguissa.

Anguissa lascia il Camerun: l'emozionante lettera

Di seguito la lettera pubblicata dal calciatore sui suoi canali social:

Giocare nella nazionale del Camerun è il sogno di ogni bambino camerunese. Sono molto felice e soprattutto molto grato di essere riuscito a realizzarlo. Dopo molti anni al servizio della nazionale camerunese, ho preso la decisione di porre fine alla mia carriera internazionale. Indossare la maglia dei Leoni Indomabili è stato un immenso onore e una fonte di immenso orgoglio. Mi rendo conto di quanto sia stato fortunato a rappresentare il mio Paese, a vivere momenti indimenticabili e a condividere questa avventura con tanti compagni di squadra, fratelli e membri dello staff. Desidero ringraziare sinceramente la Federazione, gli allenatori, i miei compagni di squadra e tutte le persone che mi hanno accompagnato e sostenuto nel corso degli anni. E soprattutto, grazie al popolo camerunese. Grazie per la vostra passione, il vostro amore e il vostro sostegno, nelle vittorie come nei momenti più difficili. È per voi che abbiamo sempre dato il massimo. Lascio la nazionale con grande emozione e orgoglio. Una volta leone indomabile, sempre leone indomabile. Grazie, mio Camerun