Campania: nasce il tavolo regionale del centro liberale L’intento è porre con forza i temi di una svolta liberale e riformatrice nel governo del territorio

Parte in Campania il tavolo regionale del centro liberale. Azione, Ora!, Spazio Pubblico ed Europeisti.eu hanno avviato un percorso comune con due obiettivi: costruire una piattaforma condivisa e promuovere iniziative comuni sul territorio regionale. L’intento è porre con forza i temi di una svolta liberale e riformatrice nel governo del territorio.

Al tavolo hanno partecipato Luigi Bosco (Azione), Giuseppe Ferlisi (Ora!), Massimo Schiavone ed Antonello Sannino (Spazio Pubblico), Piercamillo Falasca (Europeisti.eu).

La piattaforma fissa alcuni principi di buona amministrazione. Il primo capitolo riguarda spesa, semplificazione e fisco. Il tavolo propone conti trasparenti, una revisione periodica della spesa e delle partecipate e il taglio degli sprechi. Le risorse liberate serviranno a finanziare servizi e investimenti e a ridurre in modo significativo la tassazione locale. Ancora, meno burocrazia, pratiche digitali e più rapide e piena trasparenza su bilanci, appalti e incarichi.

Sul fronte della legalità e della sicurezza, la piattaforma di centro punta a contrastare abusivismo e degrado, una polizia locale efficiente e spazi pubblici sicuri e vivibili.

Il terzo capitolo è dedicato a sviluppo e concorrenza: condizioni favorevoli per chi investe e crea lavoro, un uso efficace dei fondi pubblici ed europei e un migliore accesso ai servizi essenziali. Concessioni, beni e servizi pubblici, comprese le concessioni balneari, andranno affidati con gare trasparenti.

“Con questo tavolo il centro liberale campano sceglie di partire dai contenuti, su questa base ci confronteremo con le altre forze politiche e su questo ci impegneremo, territorio per territorio”, dichiarano i rappresentanti delle forze aderenti.