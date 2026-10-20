Napoli-Bodo Glimt, Allegri: «Vi dico in cosa dobbiamo migliorare...» Allegri in conferenza stampa post Napoli-Bodo Glimt: la diretta testuale

Il Napoli batte il Bodo Glimt per 4-3 in questa notte di Champions League allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri di Massimiliano Allegri cambiano assetto tattico rispetto alle precedenti partite disponendosi a 4 in difesa nello schieramento titolare e trovano tre punti fondamentali per riprendere il cammino in Champions nella League Phase.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Questa la formazione titolare con cui il Napoli è sceso in campo contro il Bodo.

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Allegri in conferenza: LIVE SU OTTOPAGINE

Il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri interviene in conferenza stampa nel post partita di Napoli-Bodo Glimt. Leggi tra poco la diretta testuale della conferenza su Ottopagine.it.

Di seguito le parole del tecnico:

«È stata una vittoria importante perché ci consente innanzitutto di fare i primi tre punti della Champions: vincere in questa competizione non è mai facile. La squadra ha fatto una buona partita ed abbiamo tirato tante volte in porta, cosa che però avevamo già fatto in altre partite: questo vuol dire che bisogna migliorare la percentuale in fase realizzativa, ma soprattutto non dobbiamo essere così fragili nella nostra area. Passano troppe palle tra le linee e questo non deve succedere. I ragazzi sono stati comunque bravissimi, perché non era facile vincere questa gara. L'obiettivo è passare il girone per un prestigio tecnico ed anche economico per la società».

«Problema difensivo? La prima linea viene passata troppo velocemente e non lavoriamo bene sulle traiettorie di passaggio: dobbiamo assolutamente migliorare su questo, perché questo permetterebbe ai difensori di lavorare meglio. Tutta la squadra deve lavorare meglio nelle traiettorie di passaggio».

Allegri post Napoli-Bodo Glimt: «

«I ragazzi hanno messo cuore nella partita di questa sera e sono contento per questo. Non era facile giocare, soprattutto dopo aver preso l'1-1: quando i risultati ti vanno contro, può venirti anche paura quando sei vicino all'area in fase difensiva. Andando avanti crescerà anche di condizione Anguissa. Il gruppo è ottimo, fatto di ragazzi volenterosi e bravi tecnicamente».

«De Bruyne ed Anguissa era la prima volta che giocavano insieme: abbiamo tanti giocatori che mi danno più soluzioni. Frank è un equilibratore in più del gioco. Sabato vedremo di arrivarci nelle migliori condizioni possibili: dobbiamo sistemare il campionato e non lo faremo con una partita, ma in un mese e mezzo».

«La fragilità del Napoli non è fisica: è la sensazione che quando siamo vicini alla nostra area la palla passi troppo facilmente»