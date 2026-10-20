LIVE - Napoli-Bodo Glimt 2-1: inizia il secondo tempo Il Napoli è in campo contro il Bodo Glimt: leggi la diretta testuale su Ottopagine.it

Riparte il cammino in Champions League del Napoli dopo la sconfitta per 3-1 in trasferta contro il Villarreal. Gli azzurri di Massimiliano Allegri attendono questa sera alle 21:00 il Bodo Glimt tra le mura dello Stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico del Napoli ha presentato la sfida in conferenza stampa, analizzando il momento del Napoli.

«Bisogna recuperare la condizione di chi è stato fuori con totale serenità. Le qualità di questa squadra non svaniscono dopo due risultati negativi», così Massimiliano Allegri alla vigilia del match.

Napoli-Bodo Glimt 2-1: IL SECONDO TEMPO

58' Ammonito Noa Lang

56' Ancora Bodo, sempre sullo stesso lato. Helmersen va al tiro: para Meret sedendosi sul pallone.

55' Occasione Bodo Glimt che si sviluppa dalla sinistra: l'attaccante del Bodo non impatta bene di testa la palla che termina alta sopra la trasversa.

49' Giallo per Frank Zambo Anguissa

22:05 Ricomincia Napoli-Bodo Glimt.

Napoli-Bodo Glimt 2-1: IL PRIMO TEMPO

46' Finisce il primo tempo (ore 21:48)

45' Un minuto di recupero concesso.

Il Napoli adesso sfrutta il campo aperto lasciato dal Bodo Glimt.

41' RADDOPPIA IL NAPOLI CON SCOTT MCTOMINAYYYYYY!!! Non basta il blocco del Bodo ad arginare l'offensiva azzurra. Ottima imbucata di Kevin De Bruyne per Scott McTominay, che supera il difensore avversario e scavalca il portiere. È suo il raddoppio per gli azzurri

Chiude gli spazi il Bodo in questa fase della gara: cala l'intensità del pressing dei norvegesi che si chiudono in un blocco medio-basso. Tanti i tifosi in maglia gialla presenti al Maradona nel Settore Ospiti.

27' PAREGGIA IL BODO GLIMT CON HAUGE! Servito da Brunstad Fet sulla sinistra, Hauge piazza bene il pallone sul secondo palo battendo Alex Meret. Tanti gli sprechi del Napoli in questa prima mezz'ora di gioco.

24' Imbucata illuminata di De Bruyne per Noa Lang che spreca concludendo tra le braccia del portiere.

21' Campo aperto per Spinazzola ed Hojlund: il terzino apre per il danese che prende posizione su Bjortuft, ma colpisce l'esterno della rete con la sua conclusione

19' ANCORA NAPOLI! Ottima palla di Noa Lang che trova in verticale Scott McTominay: palla deviata in calcio d'angolo per il Napoli. Dagli sviluppi del corner un nulla di fatto con Rafa Marin che non impatta bene con il pallone

12' Ci prova anche Giovanni Di Lorenzo a scalfire la difesa del Bodo Glimt: altra conclusione che impegna Haikin costretto a respingere con i pugni.

10' Tenta il tiro di destro Noa Lang, ma trova la respinta a lato del portiere avversario.

2' GOOOOOOOOOL DI POLITANO!!!! Subito propositivo il Napoli che trova una splendida conclusione al volo di Matteo Politano: ottima la coordinazione sul cross di Spinazzola del numero 21 azzurro che porta in vantaggio la squadra.

1' Inizia la partita tra Napoli e Bodo Glimt

21:00 Squadre in campo accolte all'iconico urlo "The Champions" dei tifosi del Napoli.

Napoli-Bodo Glimt: le formazioni ufficiali

Il Napoli cambia nuovamente modulo e torna alla difesa a 4 con Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola a completare la retroguardia. Panchina per Gilmour e Lobotka con De Bruyne che si colloca in regia con Anguissa e McTominay ai lati. Attacco con Noa Lang e Politano alle spalle di Hojlund.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Badiashile, Gilmour, Olivera, Lucca, Giovane, Beukema, Lobotka. All. Allegri.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. A disposizione: Lund, Nielsen, Aleesami, Maatta, Saltnes, Kitolano, Brynhildsen, Mvuka. All. Knutsen