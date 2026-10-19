Napoli - Bodo, Allegri ai suoi: "Basta chiacchiere, contano i fatti" "Ho sentito De Laurentiis, ma da questa situazione possiamo uscirne solo noi"

Non c’è spazio per le scuse o per i lunghi discorsi in casa Napoli. Alla vigilia della delicatissima sfida di Champions League contro i norvegesi del Bodø/Glimt, mister Massimiliano Allegri alza la voce e traccia la rotta da seguire per uscire dal momento no. Con la squadra ancora a zero punti dopo le prime due giornate europee e reduce dalla pesante battuta d'arresto in campionato contro il Venezia, il tecnico livornese predicare calma, lavoro e massima attenzione.

"Inutile parlare, contano i punti"

L'analisi di Allegri parte proprio dal confronto con la presidenza e dalla consapevolezza che l'unica medicina siano i tre punti:

"Ho sentito De Laurentiis ma le parole servono a poco. Bisogna andare in campo e fare i risultati, il resto sono chiacchiere", ha dichiarato secco ai microfoni di Sky Sport. "Il calcio è bello perché è imprevedibile e bisogna imparare a gestire l'imprevisto nel migliore dei modi. Nessuno può tirarci fuori da questa mancanza di risultati se non noi: dobbiamo andarci a prendere il risultato con voglia, determinazione e convinzione".

L'analisi tattica: difesa, amnesia e turnover

Rispondendo alle critiche sulla manovra e sulla solidità difensiva emersa nelle ultime uscite, il mister ha difeso le prestazioni della squadra, pur ammettendo alcune lacune fondamentali da correggere immediatamente:

Concessioni di troppo: "Se guardiamo alle prestazioni, ci sono state anche cose buone. Il problema è che prendiamo gol troppo facilmente, lo sanno anche i ragazzi e dobbiamo fare qualcosa in più. Manchiamo in alcuni momenti cruciali, come accaduto a Venezia, a Firenze o a Milano".

Modulo e atteggiamento: Sulla questione del passaggio alla difesa a tre, Allegri ha precisato: "La differenza la fa l'esterno a destra: con Di Lorenzo si è più difensivi, con Politano più offensivi. Domani servirà grande qualità".

Gestione delle forze: Con 9 partite in un mese, la rotazione degli uomini sarà inevitabile. "Non possono giocare sempre gli stessi. Abbiamo una rosa in cui tutti devono dare il loro contributo. Se alcuni stanno facendo meno bene bisogna avere fiducia: non si affronta una stagione con soli 11 calciatori".

L'avversario: insidia Bodø/Glimt

Il match contro il Bodø/Glimt si preannuncia una vera e propria trappola se non affrontato con la giusta maturità tattica:

"Loro sono veloci in contropiede e si difendono molto bene col blocco basso, hanno fatto bene anche a Monaco. Ci vorrà tanta pazienza, grande attenzione nel non concedere ripartenze e molta precisione tecnica nei passaggi".

Scudo sui calciatori e sguardo al futuro

Infine, Allegri si mette in prima linea nel difendere lo spogliatoio dalle critiche esterne e nel ridimensionare l'ansia da prestazione prima del tour de force che vedrà il Napoli incrociare anche la Roma nel prossimo turno di Serie A:

"Mi metto in discussione tutti i giorni. I ragazzi lavorano bene e mi dispiace che vengano criticati oltremodo: se sono al Napoli vuol dire che sono all'altezza, da parte mia hanno la massima fiducia. Bisogna recuperare la condizione di chi è stato fuori con totale serenità. Le qualità di questa squadra non svaniscono dopo due risultati negativi".