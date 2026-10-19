Controlli della polizia a Frattamaggiore: sanzioni per oltre 4000 euro

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto dei militari della guardia di dinanza e del personale della polizia locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.
Identificate complessivamente 394 persone, di cui 73 con precedenti, controllato 122 veicoli e contestato 9 violazioni del codice della strada per mancanza di copertura assicurativa, guida senza casco protettivo e mancata esibizione dei documenti di circolazione, elevando sanzioni amministrative per un totale di oltre 4.000 euro.
Infine, nel corso del servizio, sono state controllate 3 attività commerciali e 13 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.