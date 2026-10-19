Napoli - Roma: settore ospiti chiuso per la sfida del Maradona Niente biglietti ai residenti nella regione Lazio dopo le valutazioni del Casms

Settore ospiti chiuso e trasferta vietata ai tifosi giallorossi. In vista del big match di Serie A tra Napoli e Roma, in programma sabato 24 ottobre 2026 allo Stadio "Diego Armando Maradona", il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto ufficialmente il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lazio.

La decisione prende le mosse dalle valutazioni del CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) espresse nella seduta dello scorso 14 ottobre, trovando piena conformità con la proposta formulata dalla Questura di Napoli. Entrambi gli organi di pubblica sicurezza hanno infatti riscontrato elevati profili di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica legati alla storicamente accesa rivalità tra le due tifoserie.

Per evitare possibili turbative all'esterno ed all'interno dell'impianto di Fuorigrotta, le autorità locali hanno dunque scelto la linea del rigore. I tagliandi per la sfida non potranno essere acquistati da chi risiede nella regione della Capitale, blindando di fatto la vendita ai soli sostenitori campani o residenti altrove.

Con questa prescrizione, la sfida tra azzurri e giallorossi si giocherà in un clima privo della rappresentanza ospite, una misura ormai ricorrente per gli incroci ad alta tensione del nostro campionato quando le analisi sulla sicurezza suggeriscono la massima cautela.