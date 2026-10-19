America’s Cup a Napoli: varato a Bagnoli il primo AC75 del team francese Evento storico per l’America’s Cup a Napoli e il rilancio dell'area

Una giornata importante per lo sport velico. Alle ore 13:57 di oggi è stato ufficialmente messo in acqua a Bagnoli il primo AC75, la spettacolare imbarcazione del team francese La Roche Posay, destinata a gareggiare nelle prossime sfide dell’America’s Cup. Salvo imprevisti tecnici o meteorologici, lo scafo svolgerà già oggi la sua prima sessione di allenamento nelle acque del golfo. L'evento segna un punto di svolta non solo sul piano agonistico, ma anche su quello della riqualificazione urbana e sociale dell'area ex industriale.

Sport e Salute: «Lavori veloci, stiamo realizzando un sogno»

A margine della cerimonia di varo sono intervenuti i vertici di Sport e Salute S.p.A., che stanno coordinando gli interventi logistici e infrastrutturali. «Una giornata bellissima, sembra ancora estate», ha commentato il presidente Marco Mezzaroma. «Stiamo procedendo secondo il cronoprogramma: i lavori avanzano in maniera celere e siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti finora».

Entusiasta anche l’amministratore delegato Diego Nepi Molineris, che ha ricordato le prime tappe del progetto: «Oggi è un momento estremamente importante. Ricordo quando, insieme al Presidente Mezzaroma, eravamo sul molo di Bagnoli e sognavamo di arrivare a questo giorno. Vogliamo realizzare un sogno e dare una vera opportunità di riscatto a questo territorio. C’è una squadra in campo ben allineata, a partire dal Governo».

Nepi Molineris ha poi sottolineato la risposta della città: «Sarà un evento straordinario di cui non riusciamo ancora a percepire la reale portata. Sulla scia delle pre-regate, l’interesse verso Napoli cresce quotidianamente. Abbiamo visto una città orgogliosa, con un forte senso di appartenenza e la voglia di dimostrare di essere la miglior sede che abbia mai ospitato l’America’s Cup».

Ai ringraziamenti si è unito anche Luigivalerio Sant’Andrea (Sport e Salute), che ha evidenziato «i mesi intensi di lavoro necessari per varare l’imbarcazione», ringraziando le istituzioni, il commissario di Governo e tutti i team coinvolti.

Bagnoli e le istituzioni: un miliardo per la rinascita

Il varo dell'AC75 rappresenta il primo tassello visibile di un piano strategico più ampio che punta al rilancio complessivo dell'ex sito siderurgico. «Congratulazioni al team La Roche Posay per questo primo varo», ha dichiarato Dino Falconio, subcommissario per la bonifica di Bagnoli. «Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia tra Governo, Comune, Sport e Salute, i team e l’organizzazione dell’America’s Cup. È solo l’inizio: stiamo ponendo premesse eccellenti per lo sviluppo urbano e sociale della zona».

Infine, il sottosegretario di Stato Luigi Sbarra ha ribadito la rilevanza strategica dell'iniziativa: «Assistere al varo dell’AC75 è una grande opportunità. Parliamo di un evento di rilievo internazionale che coniuga sport, tecnologia e innovazione. A Bagnoli tutto ciò assume un significato ancora più profondo, inserendosi nel percorso avviato e sostenuto dal Governo Meloni, che nel luglio 2024 ha stanziato oltre un miliardo di euro per bonifiche e infrastrutture. Un'operazione che la città attendeva da decenni».