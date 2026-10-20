Borrelli denuncia: "A Napoli supermercati vuoti e benzina alle stelle" Le conseguenze delle sciopero dei tir in Campania

Carburante alle stelle e scaffali dei supermercati vuoti. È quanto denuncia attraverso i social il deputato Francesco Emilio Borrelli in merito alle conseguenze della protesta inscenata dagli autotrasportatori.

Secondo l’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra in Corso Armando Lucci, a Napoli, un distributore avrebbe messo in vendita il gasolio ad oltre 3 euro e la benzina a 2 euro e 20. Uno scatto che ha alimentato rabbia e polemiche.

In un altro post Borrelli ha rilanciato una segnalazione di scaffali vuoti nei supermercati di Napoli.

"Onorevole buonasera - si legge nella segnalazione 1 sono una ragazza di Napoli, abito al Vomero, i supermercati della mia zona sono vuoti, e la benzina in molti benzinai limitrofi è finita. La mia domanda è: perchè non viene data voce a questa situazione che, penso, possa già essere definita d'emergenza...le chiedo di attenzionarla a livello nazionale, di dar voce a noi cittadini del sud e di prendere provvedimenti per evitare che la situazione possa aggravarsi. La ringrazio, buona serata”.