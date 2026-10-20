Colli Aminei: sorpresa con la droga e arrestata Una 24enne, in manette per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato una 24enne, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato San Carlo-Arena, hanno notato un’auto con a bordo una donna che si aggirava con fare circospetto.

Insospettiti dall’atteggiamento della donna, i poliziotti l’hanno controllata, trovandola in possesso di circa 500 grammi di marijuana.

Gli operatori hanno controllato inoltre una stanza in uso alla donna, dove hanno rinvenuto circa 5,7 kg di marijuana, 200 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.