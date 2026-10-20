Tangenziale di Napoli, laboratorio mobile: la polizia ritira due patenti Particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione delle condotte illecite

La polizia ha intensificato i servizi di controllo su tutto il territorio della provincia, ponendo particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione delle condotte illecite.

Nello specifico, nella giornata di domenica, presso la barriera autostradale “Astroni” della Tangenziale di Napoli, è stato effettuato un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvalendosi dell’utilizzo di un laboratorio mobile messo a disposizione dalla società Tangenziale di Napoli s.p.a.

Nel corso del servizio, gli agenti della polizia stradale di Napoli hanno controllato 43 veicoli identificato 138 persone, di cui due sono state denunciate in quanto risultate positive a sostanze stupefacenti.

Infine, nel corso delle attività, sono state contestate 14 violazioni del Codice della Strada, un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo, uno a fermo amministrativo e sono state ritirate due patenti di guida.

Tale dispositivo, che sarà ripetuto al fine di abbattere il numero degli incidenti stradali sollecitando l’adozione di condotte di guida responsabili da parte degli utenti della strada, rientra nel più ampio programma di prevenzione e sicurezza stradale predisposto per a garantire una maggiore tutela degli utenti della strada e a contrastare i comportamenti di guida potenzialmente pericolosi.