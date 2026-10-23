Trapanese: "Fine vita, il sostegno di Fico rafforza il percorso già avviato" La proposta di legge presentata in consiglio regionale dal M5S

"Accolgo con grande favore le parole del presidente Roberto Fico. In Campania il percorso sul fine vita è già avviato e sta proseguendo.

La proposta di legge che ho presentato in consiglio regionale è attualmente all’esame della Commissione competente e lavoriamo affinché possa arrivare il prima possibile in Aula, per definire procedure chiare e garanzie a tutela dei pazienti e del personale sanitario".

Lo dichiara Luca Trapanese, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

"La nostra proposta si muove nel solco tracciato dalla Corte costituzionale ed è una legge di civiltà, fondata sulla dignità, sulla libertà e sull’autodeterminazione della persona. In attesa di un intervento del Parlamento, le Regioni devono fare la propria parte, nell’ambito delle proprie competenze, per garantire uniformità di trattamento ed evitare che persone in condizioni di sofferenza estrema vengano lasciate sole".

"Siamo già nella fase delle audizioni, un passaggio fondamentale per ascoltare tutte le sensibilità e raccogliere contributi utili, senza contrapposizioni ideologiche. Continuiamo a lavorare con serietà e responsabilità per portare il testo in aula e mettere al centro la dignità e la libertà di scelta della persona", conclude Trapanaese.