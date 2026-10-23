IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Lo scaricabarile Il meno colpevole è il presidente Aurelio De Laurentiis, reo solo di essersi fidato del ds sbagliato

A Napoli è in pieno svolgimento la consueta pratica dello scaricabarile: l'odiosa abitudine ad attribuire colpe o errori ad altro/i da chi ne è effettivamente responsabile. La ferita creatasi nella squadra azzurra non è colpa di nessuno dei presenti. Solo a Giovanni Manna riconosco la mancanza di esperienza, ma anche l'arroganza giovanile tutta juventina. Il meno colpevole è il presidente Aurelio De Laurentiis, reo solo di essersi fidato del direttore sportivo sbagliato e, a causa sua, di aver scelto l'allenatore meno adatto ai calciatori a disposizione e al loro rilancio fisico e psicologico dopo le fatiche contiane.