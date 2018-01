Sanniti travolti ad Acerra La squadra beneventana è stata battuta nettamente dal Club Edera

È andata decisamente male ai Sanniti Five Soccer, sconfitti questo pomeriggio ad Acerra dai padroni di casa del Club Edera per 10-1, che in virtù di questo successo sale a quota trenta punti in classifica. A influire negativamente sulla gara sono state le eccessive assenze alle quali i mister Pellegrino e Bovio hanno dovuto far fronte, in quanto sono stati costretti a rinunciare a Pastore, Zarrelli, Repola, Lanni e Mandato, con gli ultimi due squalificati. A questi bisogna aggiungere le non perfette condizioni fisiche di De Franco e con Aquino recuperato dopo due mesi di assenza. Del baby Goduto, al suo primo gol in C2, la marcatura dei giallorossi. “Sono dispiaciuto per come è andata – afferma mister Benito Pellegrino – abbiamo sbagliato troppo, ma soprattutto regalato tantissimo a una grande squadra. Abbiamo iniziato anche bene, andando vicino al vantaggio con Muscetti e rischiato davvero poco sino al primo gol loro, arrivato al 23’. Poi ci sono state altre due marcature, arrivate su tiro libero e su rigore. Nella ripresa non c’è stata proprio partita e loro hanno dilagato. Dispiace perché venivamo da due vittorie consecutive, ma come accaduto spesso in questa stagione non riusciamo a ripetere le buone prestazioni casalinghe anche fuori casa. Purtroppo anche oggi abbiamo dovuto fare i conti con le troppe assenze, ma sono contento per il gol di Goduto e per le belle prestazioni degli altri tre elementi appartenenti alla formazione Juniores e mi riferisco a Di Nunzio, Cella e De Santis. Goduto, inoltre, è stato convocato nella Rappresentativa Juniores”.

Redazione