Luvo Barattoli Arzano, arriva il Manfredonia Si gioca nella palestra del Ipc Piscopo alle ore 17

La 22a giornata del campionato di serie B1 femminile riserva un importantissimo scontro diretto per la Luvo Barattoli Arzano. Domani pomeriggio (sabato 7 aprile 2018) alle ore 17 nella palestra dell'Istituto Professionale Don Geremia Piscopo in via Napoli ad Arzano arriva il Manfredonia per un match delicatissimo che sicuramente influirà in maniera negativa sulla classifica della squadra che avrà la peggio in campo.

Spenti i leciti entusiasmi dopo la fantastica vittoria nell'anticipo infrasettimanale contro la Volleyrò Casal De' Pazzi, il tecnico arzanese Paolo Collavini ha preteso massima concentrazione negli allenamenti per preparare nei minimi dettagli il match.

Entrambe le squadre si presentano a questo appuntamento con una gara in più delle altre coinquiline di classifica. Il Manfredonia occupa il penultimo posto della classifica a quota 20 punti mentre la Luvo Barattoli Arzano è al nono posto con 27 punti all'attivo alla pari di Scafati e con tre punti in più di Isernia e Santa Teresa.

Facile ipotizzare il passo avanti di quest'ultima formazione che il calendario oppone al Planet Catania, sestetto che vanta un poco edificante zero in classifica. Tutt'altra importanza invece lo scontro diretto fra Cerignola (che chiude la zona calda) e lo stesso Isernia.

Insomma una giornata di campionato da vivere col fiato sospeso in attesa che domenica sera arrivino tutti i risultati della giornata.