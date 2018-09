Potenziato il servizio metropolitano in vista di Napoli-Parma Buone notizie per i tifosi del Napoli che decideranno di assistere alla partita di mercoledì sera

Buone notizie per i tifosi azzurri: come riportato dall'AdnKronos, su richiesta della Regione Campania, Trenitalia farà circolare cinque treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio in occasione di Napoli-Parma in programma mercoledì sera. A evento sportivo concluso, a intervalli di circa 10 minuti e in relazione al reale afflusso dei viaggiatori, quattro corse straordinarie partiranno dalla stazione di Campi Flegrei verso Napoli San Giovanni Barra in orario compreso tra le 23:00 e le 23:30. Alle 23.20 circa, prevista la partenza di una corsa per Pozzuoli.