Stasera Napoli-Parma, Ancelotti non cambia assetto tattico Il tecnico emiliano continuerà sulla strada intrapresa ad inizio stagione per preservare le forze

Tanti ballottaggi in casa Napoli, con Ancelotti che ci ha ormai abituati a mischiare le carte in tavola e che scioglierà soltanto nelle ultime ore le riserve. Anche in considerazione della trasferta di sabato in casa della Juventus In difesa, davanti ad Ospina, Maksimovic potrebbe partire titolare mentre andranno a giocarsi l'altro posto i due titolari Koulibaly e Albiol con il senegalese favorito. Sulla destra a attende l'esordio Malcuit, sebbene l'albanese Hysaj rimanga in pole position. A sinistra rientra Mario Rui. A centrocampo riecco Allan, affiancato da Fabian Ruiz che è favorito su Hamsik. Sulla destra confermato Callejon, a sinistra rientra Zielinski. Attacco leggero con Mertens e Insigne.

Anche il Parma deve sciogliere parecchi dubbi. Quasi fatta la difesa con Alves e Gagliolo davanti a Sepe. Dubbi sugli esterni: Gobbi è favorito su Dimarco a sinistra, Iacoponi su Gazzola a destra. Mediana con Rigoni e Barillà come mezz'ali, uno tra Stulac e Deiola davanti alla difesa. In avanti il riferimento centrale è Inglese. Al suo fianco Gervinho ed uno tra Ciciretti (favorito) e Siligardi.