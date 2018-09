Ancelotti sfoglia la rosa, Parma ko:"Ora testa alla Juve..." Ancora in gol Insigne poi Milik fa doppietta. La Juve supera senza affanni il Bologna

La maniera migliore l’ha scelta il Napoli, per dare continuità al blitz di Torino, anzi per preparare in grande stile il ritorno sull’altra sponda del Po. 3-0 al Parma, con estrema disinvoltura, il quinto gol in sei gare per Lorenzo Insigne e la doppietta di Milik: tutto a condire la prova autoritaria e la perdurante rotazione degli interpreti secondo il teorema Ancelotti. Malcuit è stato il ventesimo titolare in sette uscite finora, soltanto i lungodegenti e Ounas non sono mai partiti dal primo minuto. C’è insomma molto di più come dimostra il solo gol incassato nelle ultime quattro uscite e una percentuale davvero minima di conclusioni concesse agli avversari. La Juve arriva alla sua maniera, da caterpillar. Ha finora passeggiato in campionato, sfruttando appieno il calendario favorevole, in più presenta oggi un Ronaldo famelico. E gente come il portoghese vive per partite così. Di certo Ancelotti avrà da scegliere, nota molto confortante perché testimonianza di come tutto il gruppo si senta egualmente coinvolto nel progetto. Il campo dirà il resto, nell’attuale scontro diretto per il primato italico e attesissima rivincita di quanto accadde qualche mese fa all’Allianz Stadium.