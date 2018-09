"La formazione anti Juve? Un bel rompicapo. Napoli speciale" Il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha commentato così la vittoria dei suoi sul Parma

L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha commentato la vittoria netta e convincente ottenuta dai suoi con il Parma:

Sulla partita

“Stiamo bene, siamo tutti motivati. Dalla partita con la Fiorentina abbiamo cominciando a difendere in maniera diversa e ci troviamo meglio. Quando abbiamo la palla è cambiato poco se non la posizione di Insigne che in questo momento è determinante per noi”

Sulla formazione da opporre alla Juventus

“E’ un bel rompicapo, sarà complicato tutti hanno dimostrato di poter giocare in questa squadra”

Sulle rotazioni

“La maniera di attaccare varia molto dalla posizione dei terzini. Con Verdi e Callejon c’erano i terzini più bloccati. Oggi con Fabian Ruiz e Zielinski abbiamo allargato il gioco con i terzini che spingevano di più”

Su Insigne e Koulibaly sempre titolari…

“E’ un momento. Koulibaly dal punto di vista fisico e Insigne è in un momento di vena particolare. Quando saranno stanchi li ruoterò come gli altri, ma credo che bisogna sfruttare il momento felice di un giocatore, in particolare di Lorenzo che marca con continuità”

Sul motivo per cui ha scelto Napoli

“Sono molto contento di essere qui. Sono venuto a Napoli per la qualità della rosa, il progetto della società e l’entusiasmo della città. E’ un gruppo molto sano, stiamo provando a cambiare qualcosa e per ora sta andando molto bene”.