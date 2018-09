Buffon alla GdS:"Stimo Ancelotti ma vincerà la Juve" L'ex portiere bianconero aggiunge:"Spero che in Champions Cavani mi rubi la scena"

La Gazzetta dello sport propone le dichiarazioni di Buffon su Juve Napoli. l’ex portiere della Juventus ha parlato della sfida dello stadium e di Ancelotti. In ottica Champions, Buffon, si augura che Cavani gli rubi la scena ala San Paolo. Ecco le dichiarazioni:

“Ormai la crescita di Insigne è consolidata, fa parte di quei calciatori molto importanti che, se in serata e messo nel contesto giusto, ti possono far vincere le partite. Ho grandissima amicizia, stima e rispetto per Carlo Ancelotti, domenica contro la Juventus ha una partita molto dura. La Juve è la Juve, in questo momento è la squadra italiana largamente davanti a tutti e anche a livello europeo si sta assestando tra le prime 3 senza dubbio. Deve essere da esempio per le altre italiane. Se dovessi giocare contro il Napoli, spererei che la scena me la rubasse Cavani. A volte preferisco passare inosservato”.