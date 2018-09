Satin:"Malcuit giocatore da Napoli, bravo in entrambe le fasi" L'agente dell'esterno francese presenta il suo assistito nelle caratteristiche di gioco

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Bruno Satin, procuratore di Malcuit.

“Malcuit non mi ha sorpreso nel match contro il Parma: conosco il suo valore e so che è un giocatore da Napoli. E' una valida alternativa ad Hysaj, ha giocato in passato anche a centrocampo nel ruolo di Allan per intenderci, poi ultimamente ha fatto il terzino. Ha grande qualità nei cross oltre alla velocità e alla potenza. A livello difensivo è forte perchè è aggressivo e non è facile saltarlo. Malcuit è un giocatore vero, è il giocatore che mancava, ma lui deve restare tranquilli perchè le partite decisive arriveranno adesso. E' importante però che Ancelotti possa contare su di lui. Sono stato ieri al San Paolo, non andrò a Torino, forse torno per la Champions”.