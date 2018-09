COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI IN CAMPO ALLA CANOTTIERI Il tennis conquista tutti: l'evento è stato organizzato dalla dottoressa Marilena Nasti

La Commissione Sport dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, organizza il Primo Trofeo Tennis riservato agli iscritti. Possono partecipare i Dottori ed i Praticanti di tutti gli Ordini della Campania e l'inizio del torneo è previsto per lunedì’ 1 ottobre 2018. Evento organizzato dalla Commissione sport dell’ordine dei commercialisti di cui è presidente la dottoressa Marilena Nasti. Al suo fianco nel ruolo istituzionale il consigliere Arcangelo Sessa. Un torneo che si disputerà’ sui campi del prestigioso circolo Canottieri di Napoli, sotto la guida dell'ex campione a maestro FIT maestro Massimo Cierro che si occuperà’ degli aspetti organizzativi. Il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti Vincenzo Moretta plaude all’iniziativa, sempre sensibile ad eventi del genere. Non ultima la partita del cuore di qualche mese fa che ha messo in campo commercialisti ed avvocati per sostenere l’associazione arti e mestieri per il recupero di giovani ragazzi in difficoltà. Manifestazione quella promossa e sostenuta dal magistrato Catello Maresca. Collateralmente al torneo di tennis che vedrà’ disputarsi incontri di singolare maschile femminile e doppio misto, si svolgerà’ anche un torneo di tennis tavolo che insieme al torneo principale proclamerà i primi commercialisti tennisti campioni della Regione.