E' UNA DIKE A TRAZIONE WNBA: ARRIVA ANCHE GABBY WILLIAMS La squadra di basket femminile di Napoli rilancia le proprie ambizioni per la nuova stagione

La Dike Basket Napoli conclude un’altra grandissima operazione di mercato in questa pre-season 2018-2019: i tifosi partenopei avranno la possibilità di vedere anche Gabby Williams vestire la canotta bianco-arancio! Con Gabby Williams la squadra allenata da coach Molino potrà sfruttare la fisicità ed il dinamismo di un’ala grande che nel suo primo anno nella Wnba ha già fatto registrare prestazioni da assoluta protagonista: prima scelta delle Chicago Sky nel precedente draft, Gabby ha appena concluso una straordinaria stagione nel suo anno di esordiente. Le Sky non sono riuscite a centrare l’obiettivo dei play-off, ma Williams ha avuto un utilizzo medio di 23 minuti nei 34 incontri disputati (in 30 partendo subito nel quintetto titolare), realizzando 7,3 punti e catturando 4,3 rimbalzi in media a serata! L’ala del Nevada, che il 9 settembre ha compiuto 22 anni, ha tirato col 43% dal campo e con l’80% ai tiri liberi andando in ben 10 occasioni in doppia cifra. Gabby Williams ha avuto quest’anno come compagna di reparto una certa Stefanie Dolson, ed ha realizzato un season high in termini di punti toccando quota 26 contro Phoenix nella gara del 6 agosto, mentre in due occasioni ha catturato 10 rimbalzi. Prima di approdare in Wnba erano stati anni da campionessa quelli trascorsi sia nella high school con la maglia delle Reed del Nevada, che in quelli del college nel Connecticut: nella propria esperienza universitaria in particolare Williams ha archiviato i quattro anni nelle fila delle Huskies superando l’obiettivo di quota 1000 sia alla voce punti (1582) che a quella rimbalzi (1007). Anche nel college sono arrivate cifre importanti: 9 punti e 7 rimbalzi di media ad incontro…molto simili a quelle messe a segno nel suo primo anno in Wnba, a testimonianza di una giocatrice solida e di sicuro affidamento.

Sarà bello vederla confrontarsi con l’esperienza del campionato italiano: la Dike basket è orgogliosa di poter assistere alla crescita e di poter sfruttare l’esplosività di questa giovane stella americana di 22 anni che è destinata a rimanere nella storia delle grandi giocatrici Wnba.