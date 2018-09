ADL all'Ansa:"La gestione della rosa ora è corretta" Il presidente del Napoli ha parlato all'agenzia alla vigilia della sfida alla Juventus

"Sono scaramantico, non parlo della Juve. Dico solo andiamo lì tranquilli, sereni, ed esprimiamo il nostro calcio intelligente. Mi aspetto una partita ben giocata da entrambe le squadre e vinca il migliore". Aurelio de Laurentiis si rifugia nella scaramanzia quando gli si chiede cosa si aspetta dal big match di domani Juventus-Napoli. "Dite che la formazione è un rebus? E meno male - risponde il patron azzurro - altrimenti Malcuit quando lo avreste potuto valutare? Mai. Avete visto che furia l'altro giorno? Anche se opposto a una compagine di poca forza, ha dimostrato di essere valido. Ma lo stesso vale per Zielinski e Fabian Ruiz, tutti giocatori che stiamo sperimentando e che stanno dando risposte importanti". "C'è una gestione diversa della rosa?", viene chiesto a De Laurentiis, che replica: "Diciamo che c'e una gestione della rosa come deve essere".

Alla Juve che schiera Cristiano Ronaldo, il Napoli di De Laurentiis oppone il suo 'top player' che siede in panchina, Carlo Ancelotti. De Laurentiis se lo coccola. "Ancelotti l'ho scelto io. E' una persona poliedrica - ha detto oggi a margine di una riunione tecnica sui lavori in programma al San Paolo che si è svolta nella sede dell'Aru - con la quale non ci si stanca mai nella frequentazione. E' come se fosse un amico di vecchia data - ha spiegato - perche' fa parte del club di quelli che hai sempre frequentato come tipologia di persona".