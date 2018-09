Ancelotti in conferenza:"Non siamo molto distanti da loro" Il tecnico del Napoli parla di gestione dei cartellini superficiale da parte di Banti

Al termine della gara persa con la Juventus, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha risposto in conferenza stampa alle domande dei cronisti. Ecco quanto abbiamo evidenziato:

Quali reazioni ci sono state nello spogliatoio dopo questo ko? C'è rammarico per il risultato, ma per il resto abbiamo fatto bene anche in 10 sfiorando il pareggio con buone opportunità.

Gestione dei cartellini da parte dell'arbitro Banti? Credo sia stata quanto meno una gestione superficiale.

E sui cori dei tifosi? Mi hanno dato più fastidio i cori verso la città che quelli contro di me.

Allan è incontenibile, merita i complimenti? E' stato il migliore, ha messo in campo tutto quello che aveva. Ma abbiamo iniziato tutti bene.

Quale distanza credi ci sia tra le due squadre? Non siamo molto distanti, dobbiamo gestire meglio il momento difficile quando non riuscivamo a palleggiare, poi si tratta di squadre differenti e dobbiamo migliorare il gioco collettivo, lo sappiamo, e avere più esperienza nella gestione perchè quando vieni qui sai che il momento difficile ti arriva.

Cristiano Ronaldo non ha fatto gol ma una ottima prestazione. Sempre un giocatore importante, determinante ed efficace. L'ho detto ieri, è un valore aggiunto per il calcio italiano".