Domani sera il Napoli in Champions contro il Liverpool Ancelotti attende la reazione dei suoi dopo il ko di Torino e studia la formazione migliore

Grande attesa per la supersfida di Champions allo stadio San Paolo tra Napoli e Liverpool, già autentico spartiacque nel girone C dove gli azzurri sono al momento secondi proprio alle spalle degli inglesi.

Ancelotti attende una reazione convincente dopo il ko di Torino e non dovrebbe rivoluzionare la linea difensiva, ma operare dei cambi solo negli altri reparti. In attacco con Insigne dovrebbe toccare a Milik nella solita alternanza con Mertens ed a centrocampo al posto di Hamsik possibile chance per Fabian. Non si esclude tuttavia Diawara qualora lo spagnolo dovesse agire a destra per Callejon. A sinistra solito ballottaggio tra Zielinski e Verdi.

Un paio di dubbi per Klopp, tecnico che in passato fu più volte accostato al Napoli. Van Dijk può considerarsi recuperato, ma non è da escludere una chance per Matip in coppia con Gomez in difesa, con Alexander-Arnold a destra e Robertson a sinistra. A centrocampo Milner, Henderson e Keita, in ballottaggio con Wijnaldum e Fabinho. In attacco solito tridente Salah, Firmino, Mané, ma attenzione alla sorpresa Sturridge dopo il gol al Chelsea.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

ARBITRO: Viktor Kassai (Ring-Toth IV: Berettyan, ADD: Bognár-Szabó)