Ancelotti:"Liverpool molto forte ma il San Paolo ci aiuterà" Il tecnico del Napoli presenta in conferenza stampa la supersfida di domani in Champions

Giornata di vigilia di Champions League, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa da Castelvolturno. Il tecnico del Napoli non ha metabolizzato l’arbitraggio di Banti e prepara la sfida ad un Liverpool che si candida alla finale di Champions League.

Banti e Kassai

“Da Banti a Kassai? Stiamo a posto (ride ndr)! Questo arbitro mi ricorda un precedente nefasto per la mia ex squadra, sono sorpreso da questa designazione, non è passato tanto tempo da quell’episodio, il tempo rimargina alcune cose, ma non le cancella. Contro il Liverpool servirà la convinzione che ho visto in alcuni tratti della gara di sabato scorso, non possiamo avere la pretese di controllare il gioco per tutta la gara, affrontiamo una squadra forte e dobbiamo essere bravi a gestire i momenti difficili. Si tratta di una gara importante, ma non decisiva. Dobbiamo cercare di conquistare i tre punti dopo il pareggio contro la Stella Rossa”.

Fabian Ruiz titolare

“Formazione, Ruiz titolare? Ho un’idea per la formazione, la proveremo in allenamento, abbiamo cambiato molto in questa prima parte, qualcosa cambierò anche domani, ma non cambierà la nostra strategia e modo di giocare”.

Liverpool

“Il Liverpool? E’ uno dei migliori club in Europa, l’anno scorso è arrivato in finale di Champions League. Hanno grande intensità, stanno giocando con molta continuità e hanno un’ottima condizione fisica”.

“Salah è un po’ stanco? Non ne ho idea, non cambia il fatto che sia un giocatore di grandissima qualità, è sempre molto pericoloso”.

La formazione

“Le scelte di formazione saranno legate esclusivamente alle condizioni fisiche, chi ha recuperato totalmente dalla gara di sabato potrà giocare, sarà una gara molto intensa, dal punto di vista fisico siamo pronti, l’abbiamo dimostrato anche contro la Juventus quando siamo rimasti in dieci. Dobbiamo avere il coraggio di mettere in pratica quello che prepariamo, li possiamo mettere in difficoltà. Dovremo attaccare con intelligenza senza poi concedere pericolosi contropiedi”.

Amichevole contro i Reds

“La batosta in amichevole contro il Liverpool è servita? No, è un’esperienza che ci ha insegnato tante cose, ovviamente non attueremo quella strategia. Si trattava di una gara amichevole, che Hamsik e Ruiz non abbiano più giocato insieme dopo quella gara è una casualità, in futuro torneranno a giocare insieme”.

Juve-Napoli

“Cosa è successo a Torino dopo il nostro vantaggio? Abbiamo iniziato a perdere qualche pallone e ci siamo intimoriti cosa ha permesso alla Juventus di avanzare. Dopo che siamo rimasti in dieci ci siamo liberati psicologicamente e siamo tornati a fare bene. Vedo una squadra forte che raggiunge livelli eccellenti, ma serve continuità e la bravura a gestire i momenti difficili”.

“Sono tornato calmo dopo la gara di Torino? Non ero tanto calmo dopo la gara, ma poi si spegna l’interruttore e si pensa alla sfida di Champions che sono gare bellissime da affrontare, ci sarà un ambiente straordinario, si vive per quello”.

“Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo giocare con equilibrio. La sconfitta contro la Juventus ci ha messo paura? Dobbiamo valutare tante cose, dalle cose positive che abbiamo fatto a quelle meno positive”.

Klopp

“Cosa penso di Klopp? Ottimo allenatore, è un mio amico. Le sue squadre si notano per dinamicità, c’è una forte identità nelle sue squadre”–

“Napoli-Liverpool simile alla gara con la Juve? Dobbiamo ripartire dalla reazione dopo l’espulsione di Mario Rui. Domani giocheremo in casa e sappiamo che i tifosi ci possono aiutare. Affronteremo una squadra che giocherà con alta intensità, anche noi giocheremo con grande intensità. Sarà un test difficile, vogliamo fare bene. Noi abbiamo tanta fiducia per la gara di domani”.

Qualificazione

“La Stella Rossa può fare una sorpresa al PSG? Sulla carta il PSG vincerà la partita in casa, non ci sono dubbi, onestamente non penso alla gara tra Stella Rossa e PSG”.

“Chi giocherà? Gli interpreti li sceglierò domani, la strategia sarà diversa rispetto alla gara contro il Torino, il Liverpool gioca con una difesa a quattro, mentre il Torino si difendeva a tre”.