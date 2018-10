Un super Napoli in volata sul Liverpool. Insigne stende i Reds Gli azzurri ora guidano la classifica del girone C di Champions

Uno spettacolo di intensità, concentrazione, corsa e quella buona dose di fine strategia con cui Ancelotti insegue il suo Napoli ideale. Che non può essere tanto lontano da quello capace di stracciare la resistenza del Liverpool e autoproclamarsi scheggia matta nel girone C di Champions, quello delle “probabilità pari a zero” di accedere agli ottavi. E’ proprio Ancelotti a finire in copertina perché con lui le sorprese non finiscono mai. In formazione dal primo minuto questa volta ci va Maksimovic quarto a destra, chiamato a stringere al centro nelle occasioni, continue, in cui Mario Rui spinge a sinistra. Bene Fabian Ruiz per qualità ma anche per capacità di far legna. Allan, Koulibaly, Callejon rimarranno nella memoria di chi ha visto questo Napoli-Liverpool come le facce della rivolta ai favori ostili della vigilia. Lorenzo Insigne l’ha marchiata, mettendo nella porta dei Reds anche il gran lavoro di quanti si erano alternati in attacco. Da Milik a Mertens, bravissimi entrambi tra i giganti inglesi. E poi prime menzioni per il portiere, nella stagione della lunga attesa per il rientro di Meret. Ospina ha trovato il tempo giusto nelle uscite, determinanti per neutralizzare i break del Liverpool. Nella serata di Champions in cui il San Paolo è tornato prepotentemente ad eruttare passione.