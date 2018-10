Emissari del Barcellona al San Paolo: due azzurri nel mirino Allan e Koulibaly sono stati monitorati nella loro grande prestazione da Ariedo Braida

Secondo quanto riferisce calciomercato.com, Allan, centrocampista del Napoli, anche mercoledì sera contro il Liverpool, è stato tra i migliori in campo. Il brasiliano ha brillato sotto gli occhi degli emissari del Barcellona.

Braida presente in tribuna al San Paolo per osservare anche l’ex centrocampista dell’Udinese. Il club spagnolo, secondo altre indiscrezioni, avrebbe visionato con attenzione anche Kalidou Koulibaly, entrambi i giocatori sono due dei perni del Napoli di Ancelotti e piacciono tantissimo al Barcellona che ha bisogno di forze nuove in vista del futuro. De Laurentiis per i due calciatori, a patto che li voglia cedere, richiederà una cifra totale tra i 150 e 160 milioni di euro.