TC Napoli vice campione d'Italia under 14 I ragazzi capitanati dal maestro Antonio Izzo si sono arresi in finale all'Eur Sporting Roma

Si conclude con un ottimo secondo posto il campionato italiano a squadre under 14 maschile del Tennis Club Napoli. Nella fase finale a otto squadre disputata a Cagliari il Club della Villa ha battuto nei quarti il CT Perugia 3-0 con vittorie di Mariano Tammaro e Lorenzo Peluso in singolare e con Tammaro-Peluso in doppio. Poi, è arrivato il successo in semifinale lo Stampa Sporting Torino 2-1 con successi di Tammaro e Peluso in singolare e ko in doppio di Lorenzo Peluso e Leonardo Vivenzio. Infine, nella finale per lo scudetto tricolore il club giallorosso, capitanato dal maestro Antonio Izzo, ha ceduto all’Eur Sporting Roma 3-0 con Tammaro che cedeva al numero 1 d’Italia Ciavarella 6-4 7-5, Peluso si arrendeva a Daniele Minighini 6-4 6-1, con la sconfitta poi in doppio di Peluso-Vivenzio. Il secondo posto è il miglior risultato di una squadra campana nelle finali tricolori giovanili del 2018.