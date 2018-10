Mancini vuole Allan nella nazionale italiana, se ne parla Il calciatore del Napoli è arrabbiato per l'ennesima esclusione da parte del ct del Brasile Tite

Secondo Sky sport 24 Allan è deluso e arrabbiato per la mancata convocazione da parte di Tite nella Nazionale brasiliana nonostante le prestazioni di altissimo livello offerte negli ultimi due anni con la maglia del Napoli, ma ora potrebbe esserci un colpo di scena inatteso. Il mediano è in possesso del passaporto portoghese, ed è quindi comunitario.

Il leone del centrocampo di Ancelotti sarebbe finito nel mirino di Mancini, che vorrebbe convocarlo con l’Italia per colmare quella lacuna che c’è in mezzo al campo e che lui stesso ha evidenziato.

Napoli e FIGC ne stanno parlando e la soluzione sembra incontrare il gradimento del calciatore.