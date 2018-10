Il Posillipo presenta la prima squadra di serie A1 maschile Appuntamento il prossimo giovedì, alle ore 12, presso la sede di via Posillipo

Si terrà Giovedì 11 ottobre alle ore 12.00 nel Salone dei Trofei del Circolo Nautico Posillipo in Via Posillipo n. 5 a Napoli, la presentazione della prima squadra di Pallanuoto “C.N. Posillipo” che parteciperà al 100° campionato di serie A1 maschile. E proprio in occasione delle celebrazioni del centenario del campionato di serie A di pallanuoto a Genova, il Posillipo è stato premiato per gli 11 scudetti vinti nella sua storia.

I saluti introduttivi saranno a cura del Presidente del Circolo Vincenzo Semeraro. Alla conferenza di presentazione prenderanno parte il Vicepresidente Sportivo Enzo Triunfo, il Consigliere alla Pallanuoto del Circolo Gigi Massimo Esposito, Carlo Silipo Responsabile tecnico del settore pallanuoto, Roberto Brancaccio, allenatore della prima squadra, il Professor Ciro Mauro Primario UTC dell’Ospedale “A. Cardarelli”, Giancarlo Bosso rappresentate B-Personal, sponsor tecnico della squadra e Giosella Nannola, responsabile marketing B-Rent, sponsor. Modera la giornalista Nunzia Marciano.

La presentazione sarà anche l’occasione per parlare, grazie agli interventi del Prof. Mauro e del Direttore generale del Cardarelli, Ing. Ciro Verdeoliva, dell’importanza della prevenzione per gli atleti che praticano sport a livello agonistico e non.

Inoltre, sarà presente anche la Prof. ssa Maria Rotunno Presidente dell’associazione “Accendiamo una stella for you”, con cui il Posillipo collabora nell’ambito del sociale ospitando i ragazzi disagiati delle case famiglie di cui si occupa l’associazione.