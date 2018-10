Buona la prima per il Posillipo: vince 7-5 contro Catania Seconda gara per il Posillipo sabato prossimo alle 15.00 in trasferta contro La Pro Recco



Buona la prima per il Posillipo che nella prima, appunto, del campionato di pallanuoto maschile di Serie A1 vince contro la Nuoto Catania alla piscina “Alba Oriens” di Casoria. Davanti a più di 200 spettatori, i rossoverdi la fanno da padroni nei primi tre parziali di gara, gestendo la gara con i risultati di 1-0/3-0/6-2, con ottime prestazioni di tutta la squadra nonostante l’espulsione di Antonio Picca per i tre falli. L’inizio del quarto tempo vede subito il gol del Catania che arriva poi al 6-4 con il gol dell’ex posillipino Nicola Cuccovillo. Un quarto tempo che vede gli ospiti arrivare ad un solo gol dal pareggio sul 6-5, prima che il Posillipo aumenti la distanza ad un minuto e mezzo dalla fine della gara, portandosi sul 7-5 che sarà poi il risultato finale. Doppietta infine, per Giuliano Mattiello e tripletta per Luca Marziali. “Buona partita e buon approccio per tre tempi, tutto ottimo, buona concentrazione anche dal punto di vista tattico”, il commento a caldo dell’allenatore del Posillipo Roberto Brancaccio, “abbiamo avuto un calo nel quarto tempo perché pensavamo di avere il risultato in tasca e questo ci ha fatto abbassare la guardia e il Catania ne ha approfittato. L’importante, comunque, era iniziare con piede giusto. Complimenti ai ragazzi che hanno saputo reagire alla fine del quarto tempo ma c’è ancora molto su cui lavorare”.

Seconda gara per il Posillipo Sabato prossimo alle 15.00 a Recco contro La Pro Recco.