Trasferta vittoriosa ad Empoli per la Saces Mapei Sorbino La squadra napoletana guida in coabitazione la parziale classifica della Serie A1 femminile

La Saces Mapei Sorbino voleva assolutamente bissare il successo contro San Martino di Lupari raggiunto in occasione dell’Opening Day di Torino, e dopo 40’ di tensione e spettacolo porta a casa i due punti da Empoli. Lo fa difendendo benissimo nel secondo tempo, dominando la sfida sotto canestro (59-42 alla voce rimbalzi totali), e godendosi la monumentale prestazione di Harrison che mette a referto 24 punti e 22 rimbalzi! Ha rischiato di pagare a caro prezzo l’orrenda serata da 3 punti (2/22 il totale di squadra), ed un primo quarto particolarmente soft: dopo un buon inizio (4-7 al 2’), è infatti un monologo empolese che chiude 24-13 il periodo quando per le viaggianti avevano trovato la via del canestro solo le tre Usa. L’inizio della seconda frazione è da incubo per la difesa napoletana: Rossellini e Brunetti completano il lavoro iniziato dalle ex Calamai e Narviciute ed al 14’ è addirittura più venti (35-15) proprio con una tripla di quest’ultima. La Dike scende all’inferno ma trova la forza di reagire con i liberi di Macchi e la bomba di Pastore (38-26 al 18’) che rappresentano anche i primi punti ‘italiani’ delle ospiti. Chicca Macchi è in ritmo e realizza quattro punti filati che riaprono totalmente l’incontro (40-32), prima che Chiabotto riesca a pescare la conclusione dalla distanza che manda le squadre negli spogliatoi sul 43-32. La ripresa vede in campo un’altra Dike: subito Harrison e Gabby Williams provano a girare l’inerzia dell’incontro (43-36 al 21’), ma ancora una tripla di Rossellini consente il vantaggio a doppia cifra per le empolesi (46-36). Poi inizia lo show di Courtney Williams: la guardia wnba segna dieci punti filati (alla fine saranno 22 per lei), che producono il 46 pari al 27’, ed il 51-50 un minuto dopo. In questi frangenti Madonna indovina due conclusioni dalla lunga distanza che fanno malissimo, ed alla tripla di Gonzalez che spezza il parziale alle padrone di casa risponde ancora una volta Chiabotto per il 57-53 con cui si chiude il terzo quarto. La Saces Mapei Sorbino è comunque pienamente in partita e sprinta decisamente in avvio di ultimo periodo: Gabby Williams (anche per lei grande prova da 10 punti + 15 rimbalzi) impatta in un minuto sul 57-57 ed a questo punto incomincia un’altra partita. C.Williams porta in vantaggio Napoli (57-59 al 33’), mentre Macchi ed Harrison completano il ribaltamento nel punteggio: il 59-65 al 36’ rappresenta la spallata decisiva. Tagliamento trova i punti del massimo vantaggio a tre minuti dalla fine (59-69), e rende vani gli squilli di Madonna da tre ed il 2+1 di Mathias un minuto dopo: 67-70 con 46’’ ancora da giocare. Rimane giusto lo spazio per concedere alla classe di Macchi di mettere la firma sulla partita e chiudere definitivamente i giochi sul 71-76. Vittoria importante per la Dike che si porta in testa alla classifica a quota 4 e domenica prossima al PalaVesuvio sarà già tempo di derby contro le cugine di Battipaglia.

I Tabellini. Saces Mapei Sorbino: Macchi 12, Pastore 3, Diene, Tagliamento 2, C.Williams 22, Gonzalez 3, G.Williams 10, Mancinelli ne, Harrison 24, Ress. Use Scotti Rosa Empoli: Rossellini 5, Calamai 2, Ruffini ne, Madonna 15, Chiabotto 6, Pochobradska 4, Lucchesini ne, Manetti ne, Narviciute 7, Brunelli 13, Huland 6, Mathias 13.