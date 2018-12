Sconfitta per il Posillipo a Brescia. Brancaccio non fa drammi Il Posillipo tornerà in vasca sabato prossimo a Casoria alle ore 17.00 con Ortigia

10-5. Termina con una sconfitta l’ottava giornata di campionato per il Posillipo impegnato nel campionato di seria A1 di pallanuoto in casa dell’AN Brescia. Che fosse una partita difficile non era imprevedibile: i rossoverdi hanno provato soprattutto nel quarto e ultimo tempo dove sono riusciti a tener testa agli avversari anche se ormai i primi tre quarti di gioco avevano di fatto determinato il risultato. La squadra di Roberto Brancaccio ha dovuto fare a meno di Giuliano Mattiello, operato nei giorni scorsi dal Dott. Guglielmo Lanni per una frattura alla mano destra rimedita nell’ultima gara casalinga contro il Savona. Nei primi due tempi forte la partenza dei padroni di casa con un pressing molto alto mettendo in difficoltà il Posillipo che però dopo la pausa lunga è riuscito a contenere le ripartenze e quel pressing alto. Consapevole ma positivo il commento post gara di Brancaccio: “Sapevamo che affrontavamo una squadra candidata alla vittoria del campionato e la prestazione nel complesso è stata abbastanza positiva”. Il Posillipo tornerà in vasca sabato prossimo alla piscina Alba Oriens di Casoria alle ore 17.00 ospitando il C. C. Ortigia.