Zielinski: "Attenzione al Frosinone, a Liverpool per vincere" Il centrocampista del Napoli ha tracciato il punto sul momento in casa degli azzurri

di Marco Festa

In attesa di definire il rinnovo del suo contratto con il Napoli, con i suoi agenti in città per trattarlo, è toccato a Piotr Zielinski tracciare il punto sul momento in casa azzurra attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss: “Il momento negativo è alle spalle. Presto tornerò a giocare ai miei livelli.” ha esordito il centrocampista polacco soffermandosi, innanzitutto, sul proprio rendimento. Non così continuo, al punto di essergli costato la maglia da titolare in concomitanza con la prepotente ascesa, a suon di prestazioni super, di Fabián Ruiz. E allora, sotto col Frosinone. Una chance per tornare a scalare le gerarchie, ma, innanzitutto, una partita da approcciare col piglio giusto: “Abbiamo già sbagliato una volta con il Chievo e abbiamo perso dei punti. La sfida contro il Frosinone non sarà facile. Servirà l’atteggiamento giusto per portare a casa una vittoria fondamentale.” ha proseguito Zielinski volgendo lo sguardo anche al concomitante impegno della capolista Juventus, all'Allianz Stadium, contro l'Inter. “Noi non molliamo niente. Dobbiamo vincere tante partite e poi faremo i conti. La Juve ha un calendario più difficile in questo periodo e c’è la possibilità di accorciare un pochino.” ha aggiunto il talento della Bassa Slesia che, come tutti nell'ambiente partenopeo, non può, però, impedire alla mente di proiettarsi alla supersfida di Champions League, in programma martedì sera, ad Anfield, contro il Liverpool: “Noi vogliamo sempre vincere, ormai fa parte del nostro modo di essere. Abbiamo fatto una grandissima Champions finora. Ad Anfield sarà difficile, ma se giochiamo come sappiamo, ci sono le possibilità di superare il turno e conquistare gli ottavi di finale.” E allora step by step e Napoli famelico: ecco la ricetta di Zielinski.