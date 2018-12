Napoli - Frosinone, Ancelotti vara un maxi turnover La probabile formazione degli azzurri con la mente inevitabilmente proiettata ad Anfield

di Marco Festa

La lezione del Chievo Verona può e deve essere bastata e avanzata: guai a sottovalutare il Frosinone per evitare di lasciare altri punti per strada, e magari recuperarne, nella già complicata rincorsa alla Juventus, che alle 20:30 riceve l'Inter all'Allianz Stadium. L'altra insidia invisibile per il Napoli, in vista del match in programma domani, alle 15, al “San Paolo”, risponde al nome di deconcentrazione: perché tenere alta la tensione non sarà facile, con la supersfida con vista sugli ottavi di finale di Champions League, di martedì sera, ad Anfield, contro il Liverpool, a ingombrare inesorabilmente i pensieri.

E allora, guardia alta; dimostrarsi una grande squadra anche in una partita sulla carta agevole, ma da vincere sul campo, sono gli imperativi su cui Ancelotti ha fatto e farà leva nonostante l'inevitabile, ampio, turnover che si appresta a varare. In difesa certa una maglia per Malcuit e Hysaj mentre Luperto è in pole per fare coppia Maksimovic nel cuore del pacchetto arretrato: Albiol non è stato, infatti, convocato, e stavolta anche lo stacanovista Koulibaly dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo spazio a Ounas, Rog, Diawara e Zielinski; in attacco a Inisgne e Milik. Tra i pali è tutto pronto per l'atteso ritorno di Meret, che scalpita per l'esordio assoluto tra i pali partenopei dopo lo sfortunatissimo precampionato con la frattura del terzo medio dell'ulna sinistra rimediata nel secondo giorno di ritiro a Dimaro. Tra le fila dei ciociari, peunltimi in classifica a quota 8 punti, Campbell e Ciano sono in lizza per affiancare Ciofani là davanti nel - comprensibilmente - abbottonatissimo 3-5-2 del tecnico Moreno Longo.

La probabile formazione.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Maksimovic, Hysaj; Ounas, Rog, Diawara, Zielinski; Inisgne, Milik. All. Ancelotti.

Grafica: Giuseppe Andrita