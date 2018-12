Napoli, poker per avvisare il Liverpool: travolto il Frosinone Al "San Paolo" partita senza storia con il debutto di Meret e il ritorno di Ghoulam da capitano

di Marco Festa

Ad Anfield con la spinta emotiva di 4-0 che fa morale - proprio come quello ottenuto dai Reds sul campo del Bournemouth - e, soprattutto, tiene aperto il campionato: il Napoli va sul velluto contro il Frosinone e ricuce a 8 punti lo strappo dalla Juventus, che ieri sera aveva consolidato il primato in classifica battendo l'Inter nel derby d'Italia con un gol di Mandzukic. Ai ciociari, nonostante l'ampio e comprensibile turnover operato da Ancelotti in vista della supersfida di Champions Legue in programma martedì (ore 21) a Liverpool; che mette in palio l'accesso agli ottavi di finale, non riesce di riperte lo sgambetto teso agli azzurri dal Chievo Verona. I clivensi avevano inchiodato Hamsik e compagni sullo 0-0 nell'ultima uscita casalinga.

Le scelte: in porta l'esordio assoluto in maglia partenopea di Meret; nella linea a quattro difensiva, davanti al talentuoso estremo difensore ex Udinese, si rivede a distanza di più di un anno Ghoulam, con la fascia di capitano; a destra gioca Hysaj mentre Koulibaly non viene risparmiato agendo nel cuore del pacchetto arretrato con Luperto; a centrocampo, Ounas, Allan, Hamsik e Zielnski; in attacco, Milik e Insigne.

Pronti, via, ed è già festa con Zielinski a bersaglio (7'), Il raddoppio arriva a cinque minuti dall'intervallo: magia di Ounas dalla distanza. Si va al riposo sul 2-0. E nella ripresa la musica non cambia. Sportiello fa gli straordinari per tenere a galla i suoi, travolti da una doppietta del sempre più ispirato Milik: al 68' e all'84', su inviti proprio del ritrovato cursore di fascia algerino. Tre gol nelle ultime partite in barba alla critiche. C'è spazio anche per il debutto di Younes. Vittoria e, oltre al distacco dalla Juve, ora è +6 proprio dall'Inter, terza. Adesso sì, la testa può essere totalmente rivolta alla notte magica Oltremanica.

Il tabellino.

Napoli - Frosinone 4-0.

Marcatori: pt 7' Zielinski, 40' Ounas; st 23' Milik, 39' Milik.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Koulibaly, Luperto, Ghoulam; Ounas (28' st Younes), Allan, Hamsik (35' st Diawara), Zielinski; Insigne (30' st Rog), Milik. A disp.: Ospina, Karnezis, Mario Rui, Maksimovic, Malcuit, Fabian Ruiz, Mertens, Callejon. All.: Ancelotti.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano (26' st Ghiglione), Chibsah, Maiello (31' st Soddimo), Cassata, Beghetto; Campbell, Pinamonti (15' st Ciano). A disp: Bardi, Molinaro, Vloet, Ciofani D., Perica, Sammarco, Brighenti, Salamon, Crisetig. All.: Longo.

Arbitro: Manganiello della sezione di Pinerolo.

Note: Ammoniti: Zielinski, Cassata e Campbell per gioco falloso. Recupero: pt 1'; st 3'.