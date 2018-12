Alle 21 su 696 TV nuovo appuntamento con "Fuori Zona" Per intervenire: 800919002 (numero verde); sms e messaggi whatsapp al 3428725223

Stasera, su 696 TV Otto Channel, puntuale alle 21 come ogni giovedì, nuovo appuntamento con “Fuori Zona” per tenervi compagnia parlando di calcio, ma non solo. Le nostre telecamere saranno presenti al raduno pre-natalizio del “Gruppo Ultramici”, ormai di vera tendenza sui canali social e nelle trasmissioni televisive, che si contraddistingue per la passione verso lo sport, con toni sempre pacati e lontanissimi dall'odio che caratterizza una significativa porzione dei virtuali ambienti del web. Ci sarà spazio anche per i ragazzi del “New Tennis” di Torre del Greco, vittoriosi nello spareggio di domenica con i torinesi di Borgaro e promossi in Serie A1. In studio i giornalisti Peppe Iannicelli, Arturo Minervini e Fabio Tarantino. Al touch Francesco Pompeo. Conduce: Silver Mele. Regia: Orlando Matarazzo.

Per intervenire: 800919002 (numero verde); sms e messaggi whatsapp al 3428725223. Inviaci la tua storia di sport all'indirizzo di posta elettronica: ottochanneltv@gmail.com.