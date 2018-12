Basket, Napoli ko a Palestrina. Lulli: "Atteggiamento errato" Finale di 77-52 nella sfida dei tanti ex. Vince coach Ponticiello

Sconfitta esterna per la Generazione Vincente Napoli che cade a Palestrina. La CitySightSeeing guida il match sin dall'avvio e allunga con decisione nella seconda frazione (+15 all'intervallo lungo). Divario confermato nel terzo quarto per il controllo delle operazioni sul finale di gara: Palestrina vince con il risultato di 77-52 con i 20 punti di Ochoa e i 18 di Morici. A Napoli non bastano i 15 punti di Dincic e i 12 di Guarino. Sorride il grande ex, il coach di Palestrina, Francesco Ponticiello, che due anni fa ottenne la promozione con Napoli in Serie A2. Questo, invece, il commento di coach Gianluca Lulli:"Abbiamo sbagliato l’atteggiamento. - ha affermato il tecnico di Napoli - Sono il primo responsabile di un atteggiamento totalmente sbagliato dalla squadra. Mi dispiace per coloro che ci hanno seguito in trasferta e per la società che ha riposto in noi grossa fiducia. Alle prime difficoltà ci siamo spenti sbagliando le cose più elementari. Domani torneremo sin da subito in palestra, perché non è una questione tecnica ma si tratta di lavoro, sacrificio, volontà che bisogna sempre mettere in campo”.

Serie B - Girone D

CitySightSeeing Palestrina - GeVi Napoli 77-52

Parziali progressivi: 20-16, 44-29, 57-42

Palestrina: Fiorucci 2, Moretti, Rischia 6, Rossi 15, Banchi, Pochini, Morici 18, Ochoa 20, Cecconi 2, Rizzitiello 5, Mattei, Carrizo 9. All. Ponticiello

Napoli: Guarino 12, Chiera ne, Malagoli 6, Erkmaa 2, Molinari, Di Viccaro 3, Dincic 15, Giovanardi 2, Gazineo 6, Puoti, Milani 6. All. Lulli