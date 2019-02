Napoli, un altro 0-0: Torino indenne al San Paolo, Juve a +13 Sirigu cala la saracinesca, palo di Insigne e granata pericolosi più di una volta in contropiede

Terzo 0-0 nelle ultime quattro partite, stavolta al "San Paolo" contro il Torino, e lo scudetto è sempre più saldamente nelle mani della Juventus, ora a +13 sul Napoli. Gli azzurri si sono fermati di fronte alle parate di Sirigu, recriminano per un palo colpito da Insigne, nella ripresa, ma nel finale hanno rischiato grosso con i contropiedi quasi letali dei granata dell'ex Mazzarri, che con il punto conquistato restano, invece, in piena corsa per un posto in Europa League. E proprio in Europa League è in programma il prossimo appuntamento dei partenopei: giovedì, nell'inconsueto orario d'inizio delle 18:55, il ritorno dei sedicesimi di finale contro lo Zurigo dopo il 3-1 maturato in Svizzera nella gara di andata.

Il tabellino.

Napoli - Torino 0-0

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon (25' st Mertens), Allan, Fabián (25' st Verdi), Zielinski; Insigne, Milik. A disp. Meret, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Chiriches, Diawara. All.: Ancelotti.

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon (10' st Meite), Ansaldi (33' st Parigini), Aina; Berenguer (18' st Baselli), Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Zaza, Falqué, Damascan, Bremer, Ferigra. All.: Mazzarri.

Arbitro: Fabbri della sezione di Ravenna



Ammoniti: Rincon e Insigne per comportamento non regolamentare; Moretti, Koulibaly, Allan, Aina e Malcuit per gioco falloso; Hysaj per proteste. Angoli: 15-4. Recupero: pt 3'; st 3'.