Napoli, Koulibaly eletto miglior difensore della Serie A Domani al "San Paolo" la sfida con l'Inter: un girone dopo solo applausi per il senegalese

Uno strano scherzo del destino, una sorta di giustizia divina, ha voluto che fosse eletto miglior difensore della Serie A proprio alla vigilia di quelle che, all'andata, fu la partita della vergogna: dentro e fuori dal campo. Dai “buu” razzisti di un girone fa, al “Meazza”; dalla notte macchiata dalla morte di un tifoso varesino negli scontri in uno sconcertante pre-partita, agli applausi che il “San Paolo” gli tributerà ancora una volta e di più domani sera in occasione di Napoli – Inter (ore 20:30), ultima gara casalinga stagionale degli azzurri. Kalidou Koulibaly riceverà il trofeo della Lega davanti alla sua gente, che lo ha difeso, protetto, si è sempre schierato al suo fianco in momenti in cui la discriminazione ha avuto il sopravvento in maniera avvilente ed irrefrenabile, ma che è stata come solletico per il senegalese, sempre più top-player di livello internazionale, riconoscimento a parte. E allora, stavolta, almeno si spera, sarà una serata di festa, che non potrà di certo lavare l'onta di quel maledetto 26 dicembre 2018, ma, almeno, servirà per chiudere una sorta di cerchio. Con il secondo posto blindato, alle spalle della Juventus dell'MVP Cristiano Ronaldo, l'imperativo sarà unicamente chiudere in bellezza in una partita che difficilmente dimenticherà anche João Pedro Piai, portiere brasiliano classe 2000 della Primavera, convocato da Ancelotti. Da Inter – Napoli a Napoli – Inter, è il momento di congedarsi dai supporter partenopei, prima di gettarsi a capofitto nella programmazione della nuove stagione.