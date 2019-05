Napoli, summit di mercato: Veretout obiettivo numero uno Accordo raggiunto per il centrocampista della Fiorentina, si lavora all'intesa con la Viola

Il conto alla rovescia per Bologna – Napoli, in programma sabato, alle 20:30, è già iniziato. Ma, più che all'ultima giornata di campionato, le attenzioni in casa azzurra sono rivolte al futuro che conta davvero: non quello sul campo, dove Insigne e compagni hanno conquistato da tempo il secondo posto, ma quello appena al di fuori dello stesso, che fa rima con programmazione e, soprattutto, calciomercato. A tal proposito, domani si terrà un summit a casa di mister Carlo Ancelotti con il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l'amministratore delegato del club partenopeo, Andrea Chiavelli. Sul tavolo i profili di un centrocampista, due esterni e una punta per rinforzare la rosa. Per riguarda l'innesto per la mediana è già noto l'identikit dell'obiettivo numero uno: Jordan Veretout, di proprietà della Fiorentina, con il quale sarebbe già stato raggiunto un accordo di durata quinquennale da un milione e seicentomila euro netti a stagione. Manca, dunque, solo l'accordo con la Viola, che domenica si gioca la salvezza in casa contro il Genoa: non un dettaglio, perché a fronte della richiesta tra i 20 ed i 23 milioni di euro dei toscani per il venticinquenne francese, un eventuale - e clamorosa - retrocessione in Serie B coinciderebbe con la possibilità di provare a ritoccare verso il basso le pretese economiche per il cartellino di Veretout. Si vedrà. In ogni caso l'attesa non si protrarrà a lungo, a prescindere dalle sorti della Fiorentina. Incastrare in tempi celeri le tessere del nuovo mosaico tecnico-tattico che Ancelotti intende comporre è la ferma intenzione della dirigenza e dello stesso tecnico di Reggiolo.